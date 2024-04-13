Абаскаль: «Мы не показали футбол, достойный «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Ваши эмоции после сегодняшнего поражения «Спартака»?

- Тут не в эмоциях дело. Прежде всего, я беру ответственность на себя за результат, за все результаты, потому что мы сегодня не играли на достаточном уровне, достойном этого клуба.

- В чем именно заключаются ваши ошибки, если вы берете ответственность на себя?

- Это на глобальном уровне. Здесь не одна ошибка, в принципе, всё.

- Было ли в игре «Спартака» что-то, что вам понравилось? И что вам понравилось больше всего?

- Мне ничего не понравилось. Мы не показали достойный «Спартака» уровень, поэтому тут не надо ничего искать.

- Эпизод с пропущенным голом. У вас есть объяснение, что стало его виной, почему он случился?

- Таких ошибок быть не должно в таком матче. Потеря концентрации, не должно быть таких ошибок и всё.

- После игры против «Динамо» на пресс-конференции вы сказали, что на вас не давит вся эта истерия в прессе, когда вас регулярно отправляют в отставку. Однако после этого разговоры в прессе продолжились, были разнообразные инсайды. Это по-прежнему не давит лично на вас и на команду?

- На меня это вообще абсолютно никак не влияет. Любые слухи или еще что-то еще. Я понимаю, где я, какую работу делаю, поэтому это часто работы. Это никак не влияет на мой подход, на мое отношение. Каждый матч - это всегда возможность. Нужно его играть, как последний, они всегда появляются. Нужно выходить и доказывать. Сегодня еще раз повторю, мы не показали футбол, достойный «Спартака».

- Что нужно делать, чтобы исправить то, что было на поле сегодня и показывать достойный футбол «Спартака»?

- В голове это всё.