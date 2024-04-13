Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне уже неинтересно говорить про Абаскаля, я своё мнение полтора года назад сказал и продолжаю говорить. Какой смысл убирать? Первыми не будете. «Спартак» всегда обязан быть в тройке! Жаль, что чередуются посторонние люди в клубе, они получают работу, а потом довольные уезжают.

Здесь не команда доигрывает чемпионат, а один человек со своим тренерским штабом», — сказал Мостовой.