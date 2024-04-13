Московский «Спартак» хочет расстаться с одним из легионеров в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в «Спартаке» считают трансферы вингеров Тео Бонгонды и Хесуса Медины провальными. По этой причине клуб хочет расстаться с одним из игроков предстоящим летом. По нашей информации, «красно-белые» намерены выручить с продажи футболиста хотя бы пять миллионов евро.

Напомним, оба игрока присоединились к «Спартаку» прошлым летом. В текущем сезоне Бонгонда принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив один ассист. На счету Медины 25 выходов на поле, два гола и три результативных паса.