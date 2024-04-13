Давыдов: «Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то чемпионская гонка будет завершена»

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Зенит».

По мнению Давыдова, если в предстоящей игре «Зенит» одержит победу, то обеспечит себе чемпионский титул.

«Я уверен, что если «Зенит» выиграет, то чемпионская гонка будет завершена. Потому что «Краснодар» — нестабильная команда. Думаю, «Зенит» одержит победу с разницей в два мяча», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени. На данный момент «сине-бело-голубые» опережают «быков» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.