«Спартак» никого не превосходит по игре» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после поражения «красно-белых» в матче с «Сочи».

Игра 24-го тура чемпионата России завершилась победой команды Роберта Морено со счетом 1:0.

Эксперт заявил, что с одной стороны удивлен результатом, ведь «Спартак» уступил последней команде лиги, но с другой стороны после игры «красно-белых» с «Динамо» уже ничего не удивляет.

«По игре «Спартак» не превосходит никого. А сейчас наступили времена, когда нельзя ошибаться, поэтому все бьются и рубятся», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 35 очков в 23 встречах.