Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном увольнении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я на этом вообще не заостряю внимание, что изменится? Осталось всего-ничего туров, пока новый специалист придёт, пока что-то своё начнёт применять. Ничего абсолютно не изменится, поэтому я не вижу какого-то смысла, чтобы заострять на этом внимание и думать об этом. Чтобы не произошло, «Спартак» уже кардинально ничего не изменит», — сказал Балахнин.

В 24-м туре РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Сочи» со счётом 0:1.