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Игнашевич: «У «Ахмата» был недельный цикл, было время что-то поменять»

13 Апреля 2024 • 16:25 Комментировать
Ахмат
0:3
Балтика
1 2.17 X 3.20 2 3.80
1-й тайм

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Очень тяжелый матч ожидает команды. Что можете сказать об «Ахмате»? Там поменялся тренер. Насколько сейчас, на ваш взгляд, может измениться игра команды, или успеет поменять что-то?

- Был недельный цикл, было время что-то поменять. По игре с «Локомотивом» тяжело что-то сказать. 20 минут играли по одной схеме. Возможно, сейчас схема поменяется, потому что знаем, что Магомед Адиев любит тройку защитников. Посмотрим. Пока у нас  нет окончательного ответа.

- В прошлом матче была произведена обратная замена Энрикеса. Видно было, что это ему не понравилось. Как этот вопрос решился внутри коллектива? Мы видим, что он сегодня в стартовом составе.

- Во-первых, хочется его поздравить с днем рождения. Поэтому решился хорошо, раз он в составе. Во-вторых, он в матче хороший, поэтому рассчитываем, что он себя проявит с лучшей стороны.

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Евро-Футбол.Ру,
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