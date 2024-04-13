Игнашевич: «У «Ахмата» был недельный цикл, было время что-то поменять»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Очень тяжелый матч ожидает команды. Что можете сказать об «Ахмате»? Там поменялся тренер. Насколько сейчас, на ваш взгляд, может измениться игра команды, или успеет поменять что-то?

- Был недельный цикл, было время что-то поменять. По игре с «Локомотивом» тяжело что-то сказать. 20 минут играли по одной схеме. Возможно, сейчас схема поменяется, потому что знаем, что Магомед Адиев любит тройку защитников. Посмотрим. Пока у нас нет окончательного ответа.

- В прошлом матче была произведена обратная замена Энрикеса. Видно было, что это ему не понравилось. Как этот вопрос решился внутри коллектива? Мы видим, что он сегодня в стартовом составе.

- Во-первых, хочется его поздравить с днем рождения. Поэтому решился хорошо, раз он в составе. Во-вторых, он в матче хороший, поэтому рассчитываем, что он себя проявит с лучшей стороны.