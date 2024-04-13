«Спартак» ни разу не выиграл в гостях у «Сочи»

В субботу, 13 апреля, московский «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» в 24-м туре чемпионата России.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу южан. Единственный точный удар нанес защитник Яхья Аттият-Аллах.

Для «Сочи» данная победа стала уже четвертой домашней над «Спартаком». Стоит отметить, что «красно-белым» ни разу не удалось одолеть на выезде «Сочи» и лишь один раз столичный клуб сыграл вничью на «Фиште». Кроме того, в пяти очных матчах, которые прошли в Сочи, на счету «Спартака» всего один забитый мяч.

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в чемпионате России, набрав 35 очков. «Сочи» идет в зоне вылета, находясь с 18 баллами на 15-й строчке.

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