Мусаев: «Ради таких матчей мы тренируемся и работаем»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Всю неделю везде говорят, что это матч за чемпионство. Как вы к этому относитесь? Как это ощущается в раздевалке?

- Сегодня праздник для города, весь город будет здесь на стадионе, будет заполнен парк, все ждут эту игру. Ради таких матчей мы тренируемся и работаем. Сегодня нам нужно быть смелыми, это самое главное.

- У нас, глядя на состав, вызывает вопрос позиция правого защитника. Есть предположение, что там будет Олусегун. Насколько это верно?

- Предположение верное, но схема может быть изменена чуть-чуть в зависимости от того, как будет играть соперник. Это тоже пока остается вопросом.

- Олусегун играл в Санкт-Петербурге на той позиции в прошлом матче. Или это под Педро специально?

- Под Педро важна страховка двух игроков, не только правого защитника, поэтому там должна быть комплексная работа.

- Отсутствие Вендела у соперника вам что сегодня дает?

- Не важно. У «Зенита» очень хорошая команда, у них два одинаковых состава. Поэтому на это вообще не обращаем внимание.