Кравцов: «Всегда приятно обыгрывать «Спартак», так как я воспитанник «Зенита»

Лучший футболист встречи «Сочи» - «Спартак» Кирилл Кравцов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего сегодня «Сочи» обыграл «Спартак»?

- Честно говоря, у команды всю неделю был настрой очень боевой, чувствовалось, что мы заряжены и готовы побеждать. Это и случилось.

- Не давило психологически отсутствие побед в 2024 году? Пусть и при крутой игре.

- Да, давило, и вот мы выиграли.

- «Спартак» обыграть - особенно приятно? Или сейчас «Сочи» в такой ситуации, что соперник, его статус и значимость не играют никакой роли?

- Мне всегда приятно обыгрывать «Спартак», так как я воспитанник «Зенита», повторюсь: да, приятно.