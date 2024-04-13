«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на очную битву в РПЛ

В одном из субботних матчей Российской премьер-лиги сразятся «Краснодар» и «Зенит» - команды, которые занимают второе и первое места в турнирной таблице соответственно.

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев включил в стартовый состав таких игроков: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кастаньо, Кордоба, Олусегун.

Наставник «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Кержаков, Караваев, Сантос, Алип, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра, Педро.

Матч «Краснодар» - «Зенит» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.