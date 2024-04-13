Адиев: «Очень ответственно подошли к этим пяти нашим тренировочным занятиям»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- У вас впервые было время более-менее полноценно подготовить команду. На ваш взгляд, насколько плодотворно удалось использовать эту неделю?

- Конечно, да, мы очень ответственно подошли к этим пяти нашим тренировочным занятиям, потому что было понимание того, что мы хотим сделать, и проведенный анализ игры с «Локомотивом», какие компоненты нам надо усилить. Потренировались, подкрутили кое-какие детали. А как плодотворно? Конечно, как и всегда, покажет игра.

- Мы видим, в стартовом составе есть изменения, где-то и вынужденные. Есть три центральных номинальных защитника, но мы не видим штатного правого защитника. Как вообще планирует «Ахмат» играть?

- В игре увидите. Да, есть дефицит. У нас Дарко выбыл по дисквалификации, был Уциев, номинальный правый защитник, но все-таки решили отдать предпочтение Челиковичу с правой стороны, учитывая его определенные характеристики. Попытались в этой зоне под него подстроить игру.