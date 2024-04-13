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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» потерпел восьмое поражение в сезоне

13 Апреля 2024 • 16:07 Комментировать
Сочи
1:0
Спартак Москва

В субботу, 13 апреля, «Спартак» провёл гостевой поединок против «Сочи» в рамках 24-го тура чемпионата России.

Встреча между командами завершилась победой южан с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Яхья Аттият-Аллах, забивший на 76-минуте.

Для «Спартака» данное поражение стало уже восьмым в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Стоит сказать, что из первой восьмерки ни у кого нет больше проигранных матчей, чем у «красно-белых» и только у «Рубина» столько же проигрышей.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

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