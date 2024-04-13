«Сочи» продлил серию без поражений в РПЛ

В субботу «Сочи» порадовал своих болельщиков победой над «Спартаком» с минимальным счётом 1:0. Таким образом, «барсы» продлили серию без поражений в Премьер-лиге до шести матчей. В рамках этой серии сочинцы один раз победили и пять раз сыграли вничью.

Набрав три очка, «Сочи» покинул последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Балтику» (18 очков против 17). Следующий матч чемпионата команда Роберта Морено проведёт 21 апреля – против «Урала» на своём поле.

Отметим, что «Сочи» в этом сезоне Премьер-лиги осталось провести семь матчей.