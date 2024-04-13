День рождения – грустный праздник: «Спартак» вместо подарка Абаскалю проиграл последней команде таблицы

В очередном дерби испанских тренеров в Премьер-лиге Роберт Морено обыграл Гильермо Абаскаля. «Сочи» выиграл впервые с ноября прошлого года и ушёл с последнего места в таблице. «Спартак» же в очередной раз разочаровал своих поклонников.

Гильермо Абаскаль праздновал свой 35-й день рождения в Сочи. Черноморское побережье – отличное место, чтобы отметить такую дату, но не в тех обстоятельствах, в которых был испанец. «Спартак» плохо играет весной, а уж в Сочи «красно-белые» и вовсе не побеждали с 90-х, когда местная команда ещё называлось «Жемчужиной». Более того, за недолгое время по времени противостояние москвичей и «барсов» стало довольно принципиальным. Добавляло интригу и борьба двух испанских тренеров, ведь хозяев возглавляет Роберт Морено.

«Сочи» начал матч активнее, держал мяч, но их атакам остроты не хватало. Первый же опасный момент в матче создали гости. Соболев получил мяч слева и бил из пределов штрафной, но его попытку заблокировали, однако футбольный снаряд отскочил к партнеру, и Бонгонда бил из центра, но получилось не очень акцентированно, и Заболотный парировал. После углового «красно-белые» провели атаку вторым темпом, и Зиньковский стрелял из-за пределов штрафной, но вратарь хозяев вновь был на месте.

«Сочи» продолжал владеть инициативой, и по истечении середины первого тайма создали свой момент. Аттият-Аллах слева забежал за спину Хлусевичу и прострелил в центр штрафной, откуда бил Гуарирапа, но Максименко вытащил мяч. Затем Юкич подхватил мяч перед штрафной и бил в дальний угол, но чуть не попал в створ. По истечении получаса «Спартак» едва сам себе не привёз гол. Бабич в центре поля крайне неудачно покатил мяч назад, и Гуарирапа вырывался на рандеву с Максименко, но вратарь «красно-белых» успел вовремя выйти за пределы штрафной и подкате выбить.

После этого «Спартак» стал выравнивать игру по владению. За пять минут до перерыва гости могли открывать счёт, когда Хлусевич навесил справа, а Соболев выиграл борьбу в воздухе и с близкого расстояния бил с отскоком от земли, но получилось ровно в ту зону, где был Заболотный. Уже в компенсированное время хозяева заработали право на угловой, после которого последовал удар в угол, но Максименко в красивом прыжке выручил москвичей. В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В начале второго тайма «Спартак» едва не забил в первые в Премьер-лиге после стандарта. Зиньковский слева навесил на дальний угол вратарской, и мяч долетел до Соболева, но тот будто не поверил своей удаче и лишь неуверенно ткнул его мимо створа. «Красно-белые» и дальше контролировали игру, но каких-то острых моментов в их исполнении не было. «Сочи» в свою очередь и вовсе после перерыва Максименко толком не беспокоил.

В середине второй половины южане в первой же серьёзной вылазке едва не забили. Кордова из правой части штрафной прострелил на дальнюю штангу, куда в падении летел Силвейра, но немного не дотянулся. Максименко лишь смотрел на полет нападающего.

То вылазка хозяев не разбудила гостей, и вскоре южане открыли счёт. После передачи налево Медина махнул мимо мяча, Силвейра получил его в штрафной и покатил мимо Дуарте на подключившегося Аттият-Аллаха, который с угла вратарской пробил мимо Максименко.

«Спартак» пытался прибавить и вырвать хотя бы ничью. За шесть минут до конца основного времени Хлусевич здорово пробил из-за штрафной, но Заболотный кулаками мяч парировал. Вскоре сочинцы едва не увеличили счёт. Бурмистров получил мяч в штрафной справа, покатил вперёд на Кордову, который мощно пальнул в перекладину.

Таким образом, «Сочи» впервые победил с ноября прошлого года, и это первая виктория в России для Роберта Морено. Более того, южане ушли с последнего места, по крайней мере, до матча «Балтики». Абаскаль всё ближе и ближе к отставке.

В следующем туре «Спартаку» вновь придётся ехать на юг, на этот раз в гости к «Ростову», но ещё до этого предстоит вояж в Санкт-Петербург в рамках Кубка России. «Сочи» же вновь сыграет дома через неделю – против «Урала», конкурента в борьбе за выживание.