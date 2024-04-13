Орещук — об Эшуорте: «Вообще не понимаю, кто это был»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на уход Пола Эшуорта с поста технического директора «Спартака».

«Не вижу смысла обсуждать то, что было, но никто об этом не говорил. Неизвестно, какое отношение Эшуорт имел к «Спартаку». Вообще не понимаю, кто это был», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, английский специалист работал в московском клубе с 2022 года, ранее он занимал аналогичную должность в «Брайтоне».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 набранных очков. Отметим, что сегодня «красно-белые» уступили «Сочи» 0:1 в матче 24-го тура чемпионата России.