Ещенко: «Мне кажется, что «Краснодар» проиграет «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению Ещенко, победу в предстоящей встрече отпразднует команда из Санкт-Петербурга. Эксперт считает, что «Краснодару» будет сложно добиться успеха, играя в открытый футбол.

«Мне кажется, что «Краснодар» проиграет. С Ивичем они были более организованные в защите, а сейчас ставка на атаку. «Краснодар», играя в открытый футбол, уже терял очки», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.