«Сочи» открыл счёт в конце матча со «Спартаком»

Стартовый матч 24-го тура Премьер-лиги «Сочи» - «Спартак» получается нерезультативным. Тем не менее, болельщики дождались гола ближе к концу игры. На 76-й минуте команда Роберта Морено провела результативную атаку. С левого края штрафной площади выполнен вертикальный пас во вратарскую, и Яхья Аттият-Аллах в касание пробил под падающим ему в ноги голкипером.

На табло 1:0, при таком счете сочинцы наконец-то покидают последнее место в таблице, а их соперник остается шестым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.