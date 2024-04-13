Шавло: «Не думаю, что «Зенит» обыграет «Краснодар»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, несмотря на превосходство «Зенита» в опыте, на своём поле «быки» не уступят.

«Преимущество «Краснодара» в своём поле, жажда победы, желании вернуться на первое место. Я не думаю, что «Зенит» выиграет. Будет ничья или «Краснодар» победит. Всё-таки на выезде петербуржцы сейчас играют хуже, чем дома», — цитирует Шавло «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится сегодня, 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.