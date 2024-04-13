Радимов: «Под руководством Ивича «Краснодар» не смог бы занять первое место»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов предположил, что под руководством Владимира Ивича «Краснодар» не смог бы стать чемпионом России.

Напомним Ивич был отправлен в отставку в середине марта после вылета «быков» из Кубка России. Сейчас командой руководит Мурад Мусаев.

«Под руководством Владимира Ивича они не смогли бы занять первое место, так как он не рисковал. Под его руководством команда не забивала в первые 15 минут», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также эксперт отметил, что «Краснодар» должен рисковать и в предстоящем матче 24-го тура РПЛ против «Зенита». Эта игра состоится сегодня, 13 апреля, и начнётся она в 17:00 по московскому времени.