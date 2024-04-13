Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом».

«В очном противостояния сойдутся команды, которые всегда на слуху. За ними традиции и армии серьёзных болельщиков. Которые не простят поражение принципиальному сопернику. Никаких оговорок быть не может», — сказал Игнатьев.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 13 апреля, на домашней арене «железнодорожников». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день команды являются соседями по турнирной таблице РПЛ и имеют равное количество набранных очков (по 36).