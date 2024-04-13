Дьяков считает, что Абаскаля можно критиковать за слабую игру «Спартака» в атаке

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанский специалист несёт ответственность за неубедительную игру команды в атаке, так как принимает непосредственное участие в комплектовании состава.

«Он ведь тоже принимает участие в комплектовании команды, он даёт добро на переход того же Угальде. В такой команде как «Спартак», без ведома и согласования с тренером не будут подписываться игроки. Поэтому его можно критиковать за то, что у «Спартака» слабая атака», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Прямо сейчас «красно-белые» проводят матч против «Сочи». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.