Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Локомотивом».
- Вы верите, что ЦСКА ещё включится в чемпионскую гонку?
- Нет, не верю. Тут надо говорить о призовой тройке.
- Какой результат для ЦСКА будет хорошим?
- Для ЦСКА место в топ-3 — это отличный результат.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 13 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «армейцы» и «железнодорожники» имеют равное количество набранных очков (по 36).
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