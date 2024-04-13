Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

- Вы верите, что ЦСКА ещё включится в чемпионскую гонку?

- Нет, не верю. Тут надо говорить о призовой тройке.

- Какой результат для ЦСКА будет хорошим?

- Для ЦСКА место в топ-3 — это отличный результат.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 13 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «армейцы» и «железнодорожники» имеют равное количество набранных очков (по 36).