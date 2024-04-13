Синицын: «Сейчас требовать фееричную игру «Краснодара» от Мусаева не стоит»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре команды под руководством нового тренера Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев возглавил «быков» в марте, сменив на этом посту сербского специалиста Владимира Ивича.

«Ивич более прагматично подходил к вопросу. Сейчас требовать фееричную игру «Краснодара» от Мусаева не стоит, потому что нужно аккуратно и постепенно доводить всё до ребят», — цитирует Синицына Metaratings.

Отметим, что под руководством Мусаева «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и обыграл «Пари НН» (4:3). Свой следующий матч «быки» проведут сегодня, 13 апреля, против «Зенита». Начало — в 17:00 по московскому времени.