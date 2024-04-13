Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «Потянули бы зарплату Дзюбы? Промолчу»

13 Апреля 2024 • 14:14 Комментировать
Нефтехимик
...
Динамо Махачкала
15.04 19:00

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба был бы рад выступать за дагестанский клуб.

Газизов отметил, что если бы Дзюба знал об интересе к себе со стороны «Динамо», то согласился бы пойти на финансовые уступки.

«Потянули бы зарплату Дзюбы? Промолчу. Я думаю, что если он знает об интересе «Динамо» Махачкала, он всегда согласится на меньшие условия. У нас интересный клуб», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт российского футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Динамо Махачкала Шамиль Газизов ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НЕФТЕХИМИК ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
56 мин
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
3.15 3.55 2.12
Видео
13.04.24 в 16:30
Ахмат Ахмат
Балтика Балтика
1.95 3.35 3.85
Видео
13.04.24 в 17:00
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
2.95 3.45 2.26
Видео
13.04.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.60 3.55 2.45
Видео
14.04.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
2.14 3.25 3.35
Видео
14.04.24 в 14:15
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
3.15 3.55 2.12
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Апреля
14:52 · Россия. Премьер-лига
Дьяков считает, что Абаскаля можно критиковать за слабую игру «Спартака» в атаке
14:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» проведёт гостевой матч против «Арсенала»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Синицын: «Сейчас требовать фееричную игру «Краснодара» от Мусаева не стоит»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Потянули бы зарплату Дзюбы? Промолчу»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Пока Чалов не убедил, что его очень хотят видеть в Европе»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «В последних пяти матчах «Сочи» показал, что это очень крепкая команда»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Морено рассказал, о чём поговорил с Абаскалем
13:44 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Зениту» главное — не проиграть «Краснодару»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:29 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Если Вендел уедет, у «Зенита» будут большие проблемы»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Для «Краснодара» сегодня решающая игра» эксклюзив
13:12 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Надеюсь, ЦСКА не опозорится в дерби с «Локомотивом»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Колосков ждёт футбола уровня Лиги чемпионов в матче «Краснодара» и «Зенита» 1
12:58 · Россия. Премьер-лига
Соболев и Угальде - в атаке «Спартака» на матч с «Сочи»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил провал Лещука в матче со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем