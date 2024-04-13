Газизов: «Потянули бы зарплату Дзюбы? Промолчу»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба был бы рад выступать за дагестанский клуб.

Газизов отметил, что если бы Дзюба знал об интересе к себе со стороны «Динамо», то согласился бы пойти на финансовые уступки.

«Потянули бы зарплату Дзюбы? Промолчу. Я думаю, что если он знает об интересе «Динамо» Махачкала, он всегда согласится на меньшие условия. У нас интересный клуб», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт российского футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.