Бывший вратарь сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о том, кто может сменить Абаскаля в «Спартаке», а также о чемпионской гонке.

- После завершения сезона с большой долей вероятности Абаскаль покинет «Спартак». В СМИ часто появляются слухи по поводу потенциальных наставников. Одним из них называют Черчесова. Как бы вы отнеслись к его приходу?

- Я склоняюсь к двум кандидатурам, и из них мои симпатии делятся пополам, потому что я не знаю, кто был бы лучше для «Спартака». Это Черчесов и Карпин. Понятно, что у Карпина сейчас есть еще и сборная, плюс он принадлежит «Ростову». Но если бы я был на месте руководства клуба, то выбирал бы только из этих двух тренеров. Не смотрел бы в сторону ноунеймов из Голландии.

- Какие плюсы есть у Карпина, и какие у Черчесова?

- Харизма. Она присутствует у обоих. Отличает их то, что у Карпина более расслабленная атмосфера в команде, а Черчесов является продолжателем традиций лучших времен Романцева, когда все строилось на жесточайшей дисциплине. Я думаю, что у него тоже особо нельзя улыбаться.

- Если бы вы были футболистом, какого тренера из них предпочли бы?

- Я хорошо знаю Карпина, его семью, его требования. Вижу, что все футболисты его любят. Ребятам нравится атмосфера в его командах. Футболисты отмечают, что очень хотят приезжать в сборную Карпина, потому что «внутрянка» там хорошая.

- То есть, проще найти общий язык с Карпиным, чем с Черчесовым?

- У каждого свой стиль работы, который достоин уважения и высоких результатов. Они оба являются тренерами-победителями для меня. Но если говорить о назначении в «Спартак», мне кажется, шансов больше у Черчесова, потому что на Карпине висят две команды.

- Как оцените игру вратарей «Спартака»? Была информация, что Абаскаль недоволен ни Максименко, ни Селиховым.

- Когда я конкурировал в «Спартаке» с Филимоновым, нас тоже не особо хвалили. И играли мы от ошибки до ошибки, хотя оба были молодыми и способными голкиперами. А когда разошлись по разным командам, то в следующем году Филимонов стал лучшим, а через год уже я. Это случилось тогда, когда мы почувствовали доверие тренеров и внутренне расслабились. Я не согласен с фразой, что конкуренция еще никому не мешала. Доверие все равно важно. Когда ты играешь до ошибки, то не можешь расслабиться. Это создает дополнительные проблемы.

- Ждете смены чемпиона в этом сезоне?

- Хотелось бы. Было бы здорово, чтобы интрига шла до последнего тура. Не желаю зла «Зениту», но хочу, чтобы было интереснее. Как в этом году в чемпионате Германии.

- Вы бы предпочли видеть чемпионом любого из претендентов на золото или кому-то симпатизируете?

- Я бы хотел видеть чемпионом «Спартак» или «Локомотив».

- Думаете, у этих клубов еще есть шансы на золото?

- Только если выиграют все оставшиеся матчи чемпионата.

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Елена Григорьевская