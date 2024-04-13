Широков: «Пока Чалов не убедил, что его очень хотят видеть в Европе»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов продлил контракт с московским клубом.

Напомним, новое соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до середины 2025 года. Ранее сообщалось, что в будущем российский футболист планирует попробовать свои силы в Европе.

«Пока Чалов меня не убедил, что его очень хотят видеть в Европе. Он с ЦСКА не выиграл чемпионат, выиграл только Кубок. Надо в России себя зарекомендовать более ярко», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.