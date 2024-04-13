Колыванов: «ЦСКА и «Локомотив» будут бороться за чемпионство»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом».

«Пока есть шансы ЦСКА и «Локомотив» будут бороться за чемпионство. Математические шансы же есть? Есть. Осталось разыграть ещё 21 очко. Конечно, все хотя внедриться в чемпионскую гонку и вставить палки в колёса «Зениту» и «Краснодару». А «Динамо» вообще может поплыть после поражения в матче со «Спартаком». Кстати, «красно-белые» тоже могут вклиниться в борьбу за лидерство. Всё может быть, футбол тем и прекрасен», — сказал Колыванов.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.