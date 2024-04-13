Абаскаль: «В последних пяти матчах «Сочи» показал, что это очень крепкая команда»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- О чем успели пообщаться с Робертом Морено перед игрой?

- Мы поговорили на самом деле немного обо всем, о городе, чемпионате, календаре. На самом деле ему нравится город, его все устраивает. Это молодой специалист, который с понятной целью приехал. Это сохранение прописки в Премьер-лиге. В последних пяти матчах «Сочи» показал, что это очень крепкая команда. Она бьется и не сдается. У игроков есть этот огонь в глазах. Сегодня мы постараемся сделать всё, чтобы добить для нас оптимального результата. Посмотрим, как сложится игра.