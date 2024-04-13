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Морено рассказал, о чём поговорил с Абаскалем

13 Апреля 2024 • 13:52 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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Через 0 ч. -2 мин.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Классно играет команда в 2024 году, забиваете по несколько мячей в трех турах подряд. Но по-прежнему нет у «Сочи» побед. Как психологически это влияет на команду? Учитывая хорошую игру и отсутствие результата.

- Да, действительно, мы хорошо работаем, но, к сожалению, пока у нас нет побед. Нам нужно добиваться положительного результата и одерживать победы. Мы сейчас работаем для того, чтобы побеждать. У нас сейчас хорошая динамика, хорошо мы показываем себя, но нам нужно нечто большее, нужно побеждать.

- Во втором туре подряд у вас один и тот же состав. Означает ли это, что вы нашли оптимальное сочетание игроков на поле?

- Нет, это совпадение, мы как и всегда готовимся к сопернику, анализируем и нашу игру, и наших игроков, и соперника. Так совпало, что у нас тот же состав.

- О чем успели пообщаться с Гильермо Абаскалем на поле перед этой игрой?

- Мы поприветствовали друг друга, мы соотечественники. Конечно, у нас есть общие знакомые. Просто поприветствовали и пожелали друг другу удачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Роберт Морено

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