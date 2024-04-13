Горшков: «Зениту» главное — не проиграть «Краснодару»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют в гостях с «Краснодаром».

По мнению эксперта, в предстоящей игре нет явного фаворита, однако «Зенит» лучше знает, как правильно вести борьбу за чемпионство.

«Краснодар» в последних играх предпочитает более открытый футбол. Скорее всего, команда будет играть активно и постарается победить. «Зениту» главное — не проиграть», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «сине-бело-голубые» опережают «быков» в турнирной таблице РПЛ лишь на одно очко.