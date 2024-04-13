Широков: «Если Вендел уедет, у «Зенита» будут большие проблемы»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков предположил, как возможный уход из петербургского клуба бразильца Вендела может сказаться на выступлениях «сине-бело-голубых».

Эксперт отметил, что Вендел играет большую роль в розыгрыше мяча, поэтому его отсутствие сильно скажется на игре «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Если он уедет, у «Зенита» будут большие проблемы — никто, кроме него, не может разыгрывать мячи. Вот сейчас в Краснодаре будут проблемы. Клаудиньо не настолько важен, как Вендел», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.