Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Краснодара».

- Чего ждете от сегодняшней игры?

- Встречаются два лидера. Открытого футбола не жду, каждый будет играть осторожно. В обеих командах атакующее звено сильнее оборонительного. Жду голы.

- Чемпион определится уже сегодня?

- Нет. Просто кто выиграет, тот и будет занимать первое место после этого тура. Только и всего. Как дальше пойдет – сложно сказать. Обе команды не очень стабильно играют.

- Как думаете, когда определится чемпион?

- В последнем туре.