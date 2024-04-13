Пономарёв: «Надеюсь, ЦСКА не опозорится в дерби с «Локомотивом»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «армейцами» и «Локомотивом».

По мнению ветерана, героем предстоящей игры должен стать полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

«Надеюсь, ЦСКА не опозорится в дерби. «Локомотив» играет неубедительно в последнее время, надо их обыгрывать даже в гостях. Файзуллаев должен зажечь в этом матче», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 13 апреля, на «РЖД Арене». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «армейцы» и «железнодорожники» имеют равное количество набранных очков (по 36).