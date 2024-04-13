Колосков ждёт футбола уровня Лиги чемпионов в матче «Краснодара» и «Зенита»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от предстоящего поединка между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Команды играют в примерно одинаковый футбол - остроатакующий, не отсиживаются в обороне. И там, и там есть мастеровитые игроки. Жду красивого футбола, который показывают лучшие команды в ЛЧ», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится в субботу, 13 апреля, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. После 22 туров «быки» занимают второе место, отставая от питерцев на одно очко.