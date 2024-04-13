Соболев и Угальде - в атаке «Спартака» на матч с «Сочи»

В рамках 24-го тура чемпионата России состоится поединок между «Сочи» и московским «Спартаком». Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на встречу.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

«Спартак»: Максименко, Классен, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Бонгонда, Соболев, Угальде.

Матч состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией матча «Сочи» - «Спартак» можно будет следить на Liveresult.ru.