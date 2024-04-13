Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» и «Краснодара».

- Можете назвать сегодняшнюю игру матчем сезона?

- Для «Краснодара» это более актуально. Если «быки» сегодня победят, то в дальнейшем все будет зависеть только от них. А у «Зенита» еще будет шанс наверстать упущенное даже в случае неудачной игры сегодня. Для «Краснодара» сегодня решающая игра.

- То есть вы не согласны с точкой зрения, что чемпион определится уже сегодня?

- Нет. Сейчас каждая игра важна, не хочу преждевременно говорить об этом.

- Но у «Зенита» больше шансов на чемпионство?

- Да, конечно. У них глубина состава гораздо больше, чем у конкурентов.