Широков оценил провал Лещука в матче со «Спартаком»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков высказался относительно недавнего дерби между «Динамо» и «Спартаком». «Красно-белые» одержали волевую победу со счетом 2:1.
«Хозяева выглядели хорошо, но свои моменты не реализовали, за что и поплатились. Лещук недоработал, но где были защитники? Вопросы к Лещуку есть, но я бы не стал говорить, что его надо разорвать», - передает слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, что после 22 проведенных матчей «Динамо» набрало 38 баллов и находится на третьей позиции в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестой строчке с 35 очками.
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