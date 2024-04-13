Широков оценил провал Лещука в матче со «Спартаком»

«Хозяева выглядели хорошо, но свои моменты не реализовали, за что и поплатились. Лещук недоработал, но где были защитники? Вопросы к Лещуку есть, но я бы не стал говорить, что его надо разорвать», - передает слова Широкова «РБ Спорт».