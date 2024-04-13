Широков дал комментарий по матчу «Краснодар» - «Зенит»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о центральном поединке между «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках 24-го тура чемпионата страны. Он считает, что в этом матче ничего не решится.

«Конечно, не решится. «Зениту» еще предстоят матчи с «Динамо», с ЦСКА. Победа даст «Зениту» психологическое преимущество, - и не более. Определенно говорить о прогнозе можно после 25-26 тура», - передает слова Широкова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В преддверии игры хозяева отстают от гостей на одно очко.