Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Краснодара».

- Вы можете назвать сегодняшнюю игру матчем сезона?

- Я не могу клеить такие названия на игры. Каждый болельщик по-своему оценивает матчи. Кто-то смотрит на спортивную значимость игры, кто-то - на ее качество. Конечно, сегодня встретятся две ведущие команды страны, которые пытаются оспорить главенство соперника. Но от сегодняшней встречи не зависит абсолютно все. Проигравшая команда не бросит играть в оставшихся семи турах. Так что впереди - сплошная интрига.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре 13 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.