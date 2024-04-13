Павлюченко: «Обычно меня называют Супер Пав, Пав, а тут — Роман Анатольевич»

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко поделился эмоциями от назначения на должность тренера нападающих во второй команде «Родины».

«Удивлены, некоторые подошли в первый день, сказали: «Роман Анатольевич, очень приятно, что вы в нашей команде. Готовы слушать и работать с вами». Было непривычно: обычно-то меня называют Супер Пав, Пав, а тут — Роман Анатольевич. К этому тоже надо привыкать», — приводит слова Павлюченко издание «Чемпионат».

По ходу своей игровой карьеры Юрий Жирков выступал за ряд клубов, в том числе за московский ЦСКА, «Зенит» и «Челси». Последней командой в карьере Жиркова стали «Химки», откуда футболист ушёл летом 2022 года.