Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Краснодара».

- Можете назвать эту игру матчем сезона?

- Это витрина нашего футбола. Не скажу, что это самая ключевая игра в борьбе за чемпионство. Впереди еще семь туров. Но матч будет прекрасным.

- Чемпион определится уже сегодня?

- Как бы матч ни завершился, борьба продолжится. ЦСКА и «Динамо» подбираются ко второму месту, шансы есть у многих. Понятно, что у «Зенита» лучшая команда в российском футболе. Иностранцы, не за три копейки купленные. Да, Вендела не будет, но его есть кем заменить.

- То есть состав «Зенита» сильнее, чем состав «Краснодара»?

- Да, конечно.