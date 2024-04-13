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Шикунов: «Спартаку» будет очень тяжело играть с «Сочи»

13 Апреля 2024 • 11:59 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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Через 1 ч. 50 мин.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Сочи».

По мнению Шикунова, «Спартаку» в этой игре придётся нелегко, поскольку южане обязаны набирать очки, иначе они могут лишиться шансов на сохранение прописки в РПЛ.  

«Спартаку» будет очень тяжело играть с «Сочи». Команде Морено отступать некуда, тем более они набрали ход, игра вырисовывается. «Сочи» — раненый зверь», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится уже сегодня, 13 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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