Синицын: «Открытый футбол с «Зенитом» может стать убийственным для «Краснодара»

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о грядущем противостоянии между «быками» и петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Все будет зависеть от того, как сыграет «Зенит». Открытый футбол может стать убийственным для «Краснодара». Я считаю, что «Краснодар» не будет оголять зоны сзади, но создаст некоторую яркость впереди», - передает слова Синицына Metaratings.ru.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится сегодня, 13 апреля, на домашнем стадионе «быков». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.