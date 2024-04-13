Орещук: «Динамо» крупно обыграет «Урал»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о матче между «бело-голубыми» и «Уралом» в рамках 24-го тура чемпионата России.
«Динамо» обыграет «Урал», мне кажется очень крупно. У «Урала» система накрылась. Непонятно во что играют, непонятно как собираются брать очки. Это очень тяжёлая для команды история. Психология - это одна из проблем», - приводит слова Орещука Metaratings.ru.
Поединок «Урала» и «Динамо» состоится на стадионе в Екатеринбурге в воскресенье, 14 апреля. Начало встречи запланировано в 14:15 по московскому времени.
Бан пользователя