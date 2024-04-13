Орещук: «Динамо» крупно обыграет «Урал»

«Динамо» обыграет «Урал», мне кажется очень крупно. У «Урала» система накрылась. Непонятно во что играют, непонятно как собираются брать очки. Это очень тяжёлая для команды история. Психология - это одна из проблем», - приводит слова Орещука Metaratings.ru.