Мор: «Глушенков — ключевой игрок «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, в текущем году 24-летний Глушенков является ключевым игроком «железнодорожников», от которого многое зависит.

«Он всегда был умным и техничным парнем, а сейчас добавил в солидности, прибавил в опыте. Во всех действиях видно, что он не сомневается в себе, ему доверяют в команде», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В этом сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, уже сегодня, 13 апреля, «железнодорожники» встретятся с ЦСКА, в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.