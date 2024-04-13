Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Горбани: «Уровень игры Мохаммада будет только расти»

13 Апреля 2024 • 11:13 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
1 2.02 X 3.40 2 4.05
Через 23 ч. 51 мин.

Фаршид Карими, агент защитника «Оренбурга» Мохаммада Горбани, рассказал об адаптации своего клиента в России.

Напомним, 22-летний иранец перешёл в российский клуб минувшей зимой из «Сепахана» за 1 миллион евро.

По словам Карими, в Оренбурге Горбани чувствует себя в полной безопасности и полностью сосредоточен на футболе.  

«Мохаммад уже адаптировался в чемпионате России. Я думаю, что уровень его игры будет только расти и внимание будет к нему повышаться», — приводит слова агента Metaratings.

В текущем сезоне Горбани провёл за «Оренбург» пять матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Мохаммад Горбани Фаршид Карими ещё теги

Новости по матчу

12 Апреля
21:23
Юран рассказал о ходе восстановления Кучаева
20:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Пари НН чемпионата России — 14 апреля 2024
18:08
В «Оренбурге» отчитались о состоянии стадиона на фоне паводка
15:49
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Пари НН РПЛ — 14 апреля 2024
11 Апреля
15:45
Юрана наказали за ругательства после матча
12:11
В «Пари НН» рассказали, когда Марадишвили перенесёт операцию
09 Апреля
23:27
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Пари НН чемпионата России – 14 апреля 2024
16:24
Полузащитник «Пари НН» Кучаев рассказал о своём состоянии
11:23
Глущенков: «После поражения от «Балтики» с Юраном был не самый позитивный разговор»
07 Апреля
15:51
Шикунов: «Юран прекрасно работает в «Пари НН», он превратил середняка в хорошую команду»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Экс-главный тренер сборной России оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.04.24 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.15 3.55 2.12
Видео
13.04.24 в 16:30
Ахмат Ахмат
Балтика Балтика
1.95 3.35 3.85
Видео
13.04.24 в 17:00
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
2.95 3.45 2.26
Видео
13.04.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.60 3.55 2.45
Видео
14.04.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
2.14 3.25 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Апреля
11:59 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Спартаку» будет очень тяжело играть с «Сочи»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Синицын: «Открытый футбол с «Зенитом» может стать убийственным для «Краснодара»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» крупно обыграет «Урал»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил шансы «Динамо» на чемпионство эксклюзив
11:27 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Глушенков — ключевой игрок «Локомотива»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Горбани: «Уровень игры Мохаммада будет только расти»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Выиграть Кубок для «Динамо» важнее, чем взять третье место в РПЛ»
11:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к Абаскалю
10:54 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на матч «Локомотива» и ЦСКА
10:49 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Генич предложил две ставки на дерби «Локомотив» - ЦСКА
10:33 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал два самых вероятных результата матча «Краснодар» - «Зенит»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» борется как минимум за второе место, а при удачном раскладе и за первое»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Зенита»: «Семак будет играть в Краснодаре на ничью»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Ахметов может выйти против «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем