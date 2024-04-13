Агент Горбани: «Уровень игры Мохаммада будет только расти»

Фаршид Карими, агент защитника «Оренбурга» Мохаммада Горбани, рассказал об адаптации своего клиента в России.

Напомним, 22-летний иранец перешёл в российский клуб минувшей зимой из «Сепахана» за 1 миллион евро.

По словам Карими, в Оренбурге Горбани чувствует себя в полной безопасности и полностью сосредоточен на футболе.

«Мохаммад уже адаптировался в чемпионате России. Я думаю, что уровень его игры будет только расти и внимание будет к нему повышаться», — приводит слова агента Metaratings.

В текущем сезоне Горбани провёл за «Оренбург» пять матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.