Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство.
«Конечно, всякое может быть в жизни и в футболе. Это в конечном итоге просто игра. За этой игрой стоит много того, что говорит о работе внутри клуба и команды. Я суммирую все факторы и в чемпионской гонке отдаю предпочтение «Зениту». Тут все – финансы и кадры, которые решают всё. Селекция значит очень многое», – сказал Игнатьев.
После 22 матчей «Динамо» с 38 очками занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. В рамках 24-го тура чемпионата России «бело-голубые» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».
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