«Конечно, всякое может быть в жизни и в футболе. Это в конечном итоге просто игра. За этой игрой стоит много того, что говорит о работе внутри клуба и команды. Я суммирую все факторы и в чемпионской гонке отдаю предпочтение «Зениту». Тут все – финансы и кадры, которые решают всё. Селекция значит очень многое», – сказал Игнатьев.