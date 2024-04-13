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Силкин: «Выиграть Кубок для «Динамо» важнее, чем взять третье место в РПЛ»

13 Апреля 2024 • 11:01 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в нынешнем сезоне «бело-голубым» необходимо сконцентрироваться на победе в Кубке России.

Напомним, после 22 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

«Кубок — это трофей, а в той же Европе, Англии медаль только за первое место дают. Конечно, выиграть Кубок для «Динамо» важнее, чем взять третье место в РПЛ», — приводит слова Силкина Legalbet.

Свой ближайший матч в рамках Кубка России динамовцы проведут 17 апреля против «Оренбурга». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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