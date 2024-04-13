«Спартак» обратился к Абаскалю

Сегодня, 13 апреля, день рождения отмечает главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. Испанскому специалисту исполнилось 35 лет. Пресс-служба «красно-белых» поздравила наставника с праздником.

«Гильермо Абаскалю - 35! Поздравляем главного тренера с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего!» - говорится в сообщении столичного клуба.

Напомним, что Абаскаль занимает пост главного тренера «Спартака» с 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025. В ближайшем матче Премьер-лиги «красно-белые» на выезде встретятся с «Сочи».